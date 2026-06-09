El Govern plantea abordar en la negociación educativa la "inquietud" por la diversidad en las aulas

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha sostenido que el Govern mantiene la mano tendida en las negociaciones con los sindicatos educativos para abordar la "inquietud" de los doncentes en temas como la diversidad en las aulas.

"Mantenemos esta vía abierta para intentar resolver este conflicto, esta inquietud de la comunidad educativa ante la diversidad en las aulas", ha dicho en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes, en una jornada marcada por las protestas de los docentes coincidiendo con la visita del Papa León XIV a Catalunya.

Ha afirmado que el preacuerdo entre la conselleria de Educación y los sindicatos mayoritarios (posteriormente rechazado en la consulta a los docentes) ya daba respuesta a las principales inquietudes en ámbitos como el retributivo, pero que mantienen la voluntad de resolver el conflicto educativo.

"Se ha hecho un esfuerzo a la hora de poner recursos económicos y actuaciones políticas para la mejora del sistema educativo en su conjunto", ha reivindicado, y ha defendido que desplegarán lo que acordaron.

Ha mantenido que no ponen "ninguna condición ni ningún 'a priori' respecto a las negociaciones y al diálogo", y que confían en poder empezar el próximo curso con la situación normalizada.