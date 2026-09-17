El Govern premia con el Robèrt Lafont 2026 a las escuelas Calandreta por su defensa del occitano

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, con el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, como presidente del jurado, ha premiado con el Premi Robèrt Lafont 2026 a las escuelas Calandreta por su defensa y proyección de la lengua occitana.

El 16 Robèrt Lafont reconoce a las escuelas Calandreta, una red creada en 1979, "por su trabajo sostenido durante décadas por la enseñanza del occitano", informa el Govern en un comunicado este jueves.

Los miembros del jurado han coincidido a valorar la implantación territorial de las Calandretas y el hecho de que el proyecto implique a un colectivo muy amplio del territorio, así como su impacto sobre otras entidades dedicadas a la lengua.

El conseller Vila ha destacado el trabajo de las escuelas, que han "convertido la escuela un espacio donde en occitano no es solo objeto y medio de aprendizaje, sino que también es herramienta de socialización, vehículo de cohesión y parte esencial de la identidad del alumnado".

El Robèrt Lafont distingue a personas o entidades que se hayan destacado por la defensa, la proyección y la promoción de la lengua occitana en cualquier punto del dominio lingüístico occitano, y toma el nombre del escritor y lingüista Robèrt Lafont, una de las "figuras centrales del occitanismo contemporáneo".