El Govern presenta un decreto para regular y hacer más participativa la pesca continental

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, durante la presentación del decreto para regular la pesca continental en Catalunya - GENERALITAT - Archivo

Regulará las escuelas de río y entidades tutoras de pesca

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presentado este miércoles un decreto para regular y hacer más participativa la pesca en aguas continentales, una actividad deportiva y recreativa tradicional.

La publicación de este reglamento supone el primer paso para la elaboración del Plan de ordenación de la pesca en aguas continentales, un mecanismo que favorecerá la pesca como una actividad tradicional de la mano de la sostenibilidad y el desarrollo local, informa la Conselleria en un comunicado.

"La pesca continental representa un importante recurso económico en las comarcas de interior, por lo que la queremos incentivar para que dinamice y de juego en estas zonas", ha destacado Ordeig durante la presentación del decreto, celebrada en la piscifactoria de Bagà (Barcelona).

Asimismo, ha añadido que los cuatro pilares de la nueva normativa son la participación de la ciudadanía, el fomento de la pesca entre los jóvenes, la pesca sostenible y la promoción de la economía local.

La pesca en aguas continentales es una actividad deportiva y recreativa tradicional que evoluciona hacia una pesca sin muerte, vinculada a la lucha contra las especies exóticas, y que tiene por objetivo devenir una práctica respetuosa con el medio ambiente.

ESCUELAS DE RÍO Y TUTORES DE PESCA

Uno de los focos del nuevo reglamento es la regulación de las escuelas de río y de las entidades tutoras de la pesca, que hasta ahora no estaban reconocidas, por lo que se aportará el marco legal para que se impliquen más en la gestión de la pesca en ríos.

Así, se reconocerá la colaboración en la gestión de la pesca continental de unas 75 entidades tutoras para promocionar la divulgación y formación de una pesca sostenible y de mínimo impacto.