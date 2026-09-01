El Govern presenta una Diada que conmemora los 50 años de la primera celebración tras el franquismo

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, presenta el cartel institucional de la Diada 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha anunciado este martes el cartel y los actos que organizará este año de cara a la Diada Nacional de Catalunya, el próximo 11 de septiembre, que tendrán como eje central la conmemoración del 50 aniversario de la celebración de la Diada en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) en 1976, la primera conmemoración de la Diada tras el franquismo.

"El Govern quiere recuperar la fuerza y el espíritu de este momento", ha sostenido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en rueda de prensa.

Ha puntualizado que no se trata de una mirada nostálgica o arqueológica al pasado, sino que se busca establecer un diálogo entre ese momento y ese espíritu: "Con nuestro presente y sobre todo con la proyección hacia el futuro".

También ha dicho que la unidad de Catalunya ha sido clave en los momentos más oscuros de su historia, pero que es "una unidad que no debe confundirse con uniformidad", sino que se basa en la convivencia plural, pacífica, basada en las libertades, el diálogo y el respeto a lo diferente.

La campaña de la Generalitat, más allá de la efeméride, destaca la identidad de Catalunya como "un proyecto compartido, donde la diversidad se transforma en convivencia y la pluralidad en una fuerza que suma" gracias a la complicidad, cohesión y compromiso democrático de la sociedad catalana.

ACTOS INSTITUCIONALES

Los actos de la Diada se iniciarán este año el miércoles 9 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que con motivo del 50 aniversario de la primera manifestación por la Diada tras el franquismo en Catalunya, que se produjo en este municipio, acogerá un acto de conmemoración de esta efeméride.

El jueves, Illa pronunciará el tradicional mensaje institucional desde el Palau de la Generalitat, que se emitirá por TV3 y Catalunya Ràdio a las 21 horas, y el viernes arrancará la celebración de la Diada con la tradicional ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova en Barcelona, que encabezará el presidente, Salvador Illa, junto a varios miembros del Govern.

Finalmente, a las 20 horas dará comienzo el acto central de la Diada en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), donde se homenajeará también el 50 aniversario de la primera Diada, que será el eje central del acto institucional.

Se destacará la importancia de la unidad de acción de la sociedad catalana en el avance de Catalunya "a pesar de las diferencias de un país plural", y también se homenajearán conmemoraciones destacadas como el año Gaudí, y efemérides del nacimiento y muerte de Josep Irla y Clementina Arderiu, y el fallecimiento este año de Josep Vallverdú.

Participarán varios artistas como la bailarina Lorena Nogal y los músicos Joan Dausà, Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis, Naïm Smaili, Monique, Xarim Aresté, Maria Callís, Pepa Plana, Guillem Roma, Rauxa Cia, Jordi Corominas, Encantades, la Colla Sardanista Mare Nostrum de Barcelona, la Cobla Lluïsos de Taradell, el Cor de Teatre y la Coral Renaixença.

LA DIADA EN EXTREMADURA

Más allá de estos actos, la Generalitat organiza la celebración de la Diada durante el 11 de septiembre y los días previos y posteriores en las delegaciones territoriales y en las delegaciones en el exterior.

Este año, además, se trasladará el acto de la Generalitat en Madrid a Extremadura los días 16 y 17 de septiembre, y posteriormente cada año a una comunidad autónoma diferente.

El objetivo, ha dicho Paneque, es "poner en valor estos vínculos, esa capacidad y voluntad de integración que tuvieron todos los extremeños que llegaron a Catalunya" y la capacidad de acogida de los catalanes.

HUELLAS DACTILARES

El cartel de la Diada de este año busca reflejar la idea de la suma de individualidades para la construcción de la identidad colectiva de Catalunya.

La propuesta ganadora ha sido la del ilustrador y diseñador Javier Jaén, que sobre un fondo amarillo se construye a través de centenares de huellas dactilares en color rojo, de distintos tamaños y formas, que simboliza la suma de individualidades para la construcción colectiva.

Estas huellas representan, según ha explicado la consellera, como la suma de la diferencia puede conformar un colectivo y una unidad: "Es una imagen, por tanto, que quiere representar a esta ciudadanía diversa, con diferentes sensibilidades, pero que es capaz de navegar de manera unida en una sola dirección".