El Govern prevé destinar 143,4 millones a UE y Acción Exterior y "casi doblar" la cooperación

El conseller de de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, en la presentación de los Presupuestos de 2026 en comisión parlamentaria. - PARLAMENT

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat prevé destinar 143,4 millones de euros para 2026, en el marco del proyecto de Presupuestos para 2026 del Govern, que se está tramitando en el Parlament, 50,4 millones de euros más que en las cuentas de 2023, y que también contempla "caso doblar" los recursos para cooperación al desarrollo, hasta los 85 millones.

Así lo ha explicado este martes el conseller de de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, en comisión en el Parlament, donde ha asegurado que el ejercicio presupuestario no puede ser ajeno al contexto internacional, tras lo que ha mencionado el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania y el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel a Irán.

Ha defendido que estas cuentas buscan dar certezas y reforzar la presencia de la Generalitat en el ámbito europeo e internacional, e impulsar "la internacionalización del país y modernizar la política pública de la cooperación al desarrollo".

Duch ha asegurado que las cuentas responden a dos principios: "La ambición de este Govern para ejercer sus competencias en materia de acción exterior" y una gestión orientada al cumplimiento de los acuerdos de investidura con ERC y los Comuns.

INTERPELA A ERC

El conseller se ha mostrado abierto a negociar con los grupos estas cuentas durante la tramitación parlamentaria e incorporar sus propuestas, y se ha dirigido a ERC para garantizarles que se cumplirá el acuerdo de investidura: "Esta es la promesa formal y esta es la voluntad formal y explícita del Govern".

Duch ha insistido en que el Govern mantiene la mano tendida a los republicanos para lograr su apoyo a las cuentas --actualmente solo cuentan con los votos de PSC y Comuns-- y seguirán "sentados en la mesa" de negociación.

EJECUCIÓN DE ANTERIORES CUENTAS

El conseller ha asegurado que el aumento de la dotación de su departamento se justifica por los objetivos alcanzados en los últimos ejercicios, cuando se alcanzó un 93% de la ejecución del presupuesto en 2024 y "en materia de cooperación, del 99% en 2025".

Ha detallado que el presupuesto se divide en tres grandes prioridades: la acción exterior del Govern, con una dotación de 43,8 millones de euros; la cooperación al desarrollo, con 85,6 millones, y la acción exterior no realizada por el Govern sino por otras entidaes, con una inversión de 14 millones.

En cuanto a la acción exterior catalana, ha destacado que la partida para las delegaciones en el exterior será de 18,81 millones de euros, un aumento de 2,3 millones con respecto a 2023, debido a la apertura de 3 nuevas delegaciones en China, Canadá y Jordania, que forman parte del acuerdo de investidura con los republicanos.

"La acción exterior no es ningún lujo institucional. Es una palanca estratégica para generar oportunidades para nuestra ciudadanía tanto aquí como fuera", ha destacado el conseller.

La cooperación al desarrollo es el área que más aumentará su dotación presupuestaria, ya que llegará a los 85 millones de euros, con un aumento de 40 millones, con el objetivo de llegar en 2030 al 0,7% del Presupuesto para cooperación --actualmente se sitúa en el 0,32%--.

Ha concretado que dedicarán a Palestina 2,5 millones de euros para acción humanitaria, 8 millones para proyectos al desarrollo y a educación global y 1,5 millones para el desarrollo del proyecto Catalunya Casa d'Acollida Palestina, que el Govern aprobará en las próximas semanas.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Junts Francesc de Dalmases ha sostenido que estas cuentas no son una evolución natural sino "una continuación, quizás una confirmación, de lo que significó el 155 en este Parlament", y las ha definido como un proyecto de la mayor gloria de España, tras lo que ha apostado por una acción exterior con una dimensión nacional para Catalunya.

Ana Balsera (ERC) ha reprochado al Govern haber presentado los Presupuestos "sin hacer los deberes", y ha descartado valorar el contenido de la propuesta de esta Conselleria, sino que ha insistido en que no negociarán las cuentas hasta no tener garantías de cumplimiento de la recaudación del 100% del IRPF por parte de la Generalitat, que forma parte del acuerdo de investidura.

Desde el PP, Cristian Escribano ha acusado al Ejecutivo catalán de poner a los ciudadanos "en el centro del gasto, de ser su hucha, de recaudar dinero para ir regalando por el mundo", ha cuestionado la utilidad del departamento, y ha señalado que le preocupa que el Govern esté en contra de la intervención de Estados Unidos en Irán, ya que considera que están siempre del lado de dictaduras.

Alberto Tarradas (Vox) ha asegurado que estas cuentas gustan a ERC y a Junts porque "mantienen la misma línea que han seguido los gobiernos anteriores", y ha calificado de gran temeridad que el Govern plantee abrir una nueva delegación en China.

El diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha celebrado que el aumento en 40 millones de euros en cooperación supone un gran salto y un beneficio colectivo: "Cuando hay países que se están retirando de las agencias de la ONU, que están retirando su apoyo a organizaciones que hacen una labor fundamental, es el momento de estar orgullosos de Catalunya".

La 'cupaire' Laure Vega ha preguntado al Govern si hará algo aparte de declaraciones, ha lamentado que es "demasiado poco crítico" con la UE, que considera que es un proyecto que actualmente lo único que es capaz de anunciar es que está preocupada, y ha calificado de falacia justificar el ataque de Estados Unidos en Irán por avalar la intervención en una teocracia.

El diputado socialista Alberto Bondesio ha defendido que estas cuentas refuerzan la visión catalana de la acción exterior que apuesta por "más Europa, más cooperación y lealtad institucional a todos los niveles", y ha reclamado que haya Presupuestos en el actual contexto geopolítico cambiante.

Aliança Catalana no ha asistido a la comisión y, por tanto, no ha participado en el debate.