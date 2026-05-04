El Govern prevé que la economía catalana crezca un 2,3% en 2026 pese a la incertidumbre geopolítica

Archivo - Una comerciante cobra a una señora, en el Mercado de la Boquería - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) - La Generalitat prevé un crecimiento de la economía catalana del 2,3% en 2026 debido a dos tendencias contrapuestas: la incertidumbre geopolítica y comercial derivada del conflicto bélico en Irán y el repunte de la inflación, y la inercia positiva de 2025, cuando la economía creció un 2,7% por encima de las previsiones iniciales.

Así lo recoge en el último escenario macroeconómico de Catalunya para el bienio 2026-2027, publicado por la Conselleria de Economía y Finanzas este lunes, que señala que el PIB catalán está previsto que siga avanzando por encima de la zona euro (1,1%) y en línea con el crecimiento de la economía española que, según el Banco de España, crecerá un 2,3%.

El documento sí que destaca que el bloqueo del estrecho de Ormuz ya está afectando el precio del petróleo y otros inputs clave, y advierte del riesgo de deterioro si el conflicto se alarga.

Durante 2026, la demanda interna se mantendrá como principal motor de crecimiento: el consumo de los hogares (+2,6%) ralentizará el ritmo debido al alza en la inflación, pero lo compensarán el dinamismo del empleo, el impulso demográfico y las medidas del sector público para hacer frente al encarecimiento de la energía.

En cuanto a 2027, se prevé que el aumento del PIB se modere hasta el 1,8%, una tendencia de ralentización similar a la prevista para la economía española, si bien el ritmo seguiría por encima del de la zona euro.

También se estima que la creación de empleo continuará en el bienio 2026-2027, pero a un ritmo menor que años atrás, coherente con la moderación en el avance del PIB.

El aumento de empleo equivalente a tiempo completo sería de un 1,6% en 2026 y de un 1,0% en 2027, lo que permitiría crear cerca de 100.000 puestos de trabajo en el conjunto del bienio.

INCERTIDUMBRE ACTUAL

Ante la incertidumbre actual, el documento de previsiones macroeconómicas contempla dos hipótesis de avance del PIB que complementan el escenario base o central (2,3%), así como las proyecciones publicadas en marzo por el Banco de España y el BCE.

Por lo que respecta al escenario adverso, se prevé que el PIB catalán suba un 2,1% en 2026, mientras que en el escenario severo lo haría un 1,9%, en un contexto de ralentización más marcado.

De cara al 2027, los efectos económicos del conflicto se dejarían sentir con mayor fuerza, en línea con las proyecciones para España y la zona euro, ya que el PIB crecería un 1,7% en el escenario adverso y un 1,3% en el severo.