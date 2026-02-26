El Govern prevé tener listo el estudio para mejorar la C-13 entre Lleida y Balaguer en verano

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y la alcaldesa de Balaguer (Lleida), Lorena Gonzàlez - GENERALITAT

LLEIDA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha trasladado a la alcaldesa de Balaguer (Lleida), Lorena Gonzàlez, que el Govern prevé tener listo el estudio de movilidad para mejorar la C-13 entre Lleida y Balaguer antes de verano.

El estudio analizará, entre diferentes opciones, hacer una carretera 2+2, y tiene el objetivo de mejorar la conectividad diaria entre ambas ciudades, informa el Departamento en un comunicado este jueves.

Durante los próximos meses, la Conselleria prevé ultimar el estudio y presentarlo a ayuntamientos y agentes del territorio para llevar a cabo la actuación.