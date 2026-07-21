El Govern ratifica la adquisición de 20 MW para avanzar en el despliegue de la gigafactoría de IA

La consellera Sílvia Paneque en la rueda de prensa tras el Consell Executiu - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ratificado el acuerdo del consejo de administración del Institut Català del Sòl (Incasòl) para adquirir 20 MW a la mercantil Cetenis SL, lo que permite avanzar en el despliegue de la gigafactoría de inteligencia artificial prevista en Móra la Nova y Tivissa (Tarragona).

La operación tiene como objetivo garantizar la disponibilidad energética necesaria para la primera fase del proyecto, informa la Generalitat en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

Según los estudios del Incasòl, la implantación inicial de la infraestructura requiere 54 MW, mientras que actualmente el sector dispone de 34 MW, por lo que la adquisición de 20 permite cubrir esta necesidad.

Esta actuación se suma a los pasos impulsados por la Generalitat y el Incasòl para consolidar el sector de actiividad ecnonómica El Molló, en los términos municipales de Móra la Nova y Tivissa, como emplazamiento preferente para esta infraestructura.

El Govern refuerza así "las condiciones necesarias para avanzar en la implantación de un proyecto estratégico para la transición digital y la competitividad" de Catalunya.