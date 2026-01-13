El Govern ratifica la compra a la UB de los terrenos para el futuro Campus Clínic

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

La Generalitat ha aprobado el protocolo firmado por la Generalitat y la Universitat de Barcelona (UB) para la adquisición de los terrenos del Servicio de Deportes de la universidad, en la Zona Universitaria de Barcelona, para ubicar el futuro Campus de Salud Clínic-UB, por un valor de 135,25 millones de euros.

La adquisición la había anunciado este lunes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su intervención en el acto de constitución formal del Consorcio Porta Diagonal-Campus Clínic, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu.

El protocolo establece que la compraventa se formalizará antes del 31 de diciembre y la UB mantendrá la posesión de las fincas y la actividad que se lleva a cabo hasta 2030 -o un año antes si la Generalitat lo necesita--, momento en que se prevé iniciar las obras.

El Govern otorgará una subvención directa a la UB de hasta 17,5 millones de euros para financiar la construcción de la nueva Facultad de Farmacia, valorada en más de 152 millones de euros.

La nueva facultad no se ubicará dentro del complejo del nuevo campus, pero se situará cerca en unos terrenos de la universidad, y se convertirá en un equipamiento estratégico para reforzar la formación y la investigación en un sector clave para la industria farmacéutica y biomédica.

La hoja de ruta de este año y los venideros incluyen acciones como el lanzamiento en julio del concurso internacional de proyectos arquitectónicos para el futuro campus; el inicio en 2028 de las obras de prolongación de la L3 del Metro, en un calendario que marca la inauguración del campus en 2035 y una inversión global de 1.700 millones de euros.