El Govern rebajará el impuesto de CO2 de vehículos de tracción mecánica

Calvet anuncia una ley ómnibus para tramitaciones urbanísticas y ambientales

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern reducirá el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica de este ejercicio 2020, y aplicará un coeficiente de minoración proporcional a los días en los que esté en vigor el estado de alarma por la emergencia sanitaria del coronavirus, ya que ello implica restricciones a la movilidad y al uso de vehículos.

Así lo ha anunciado el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, en comisión parlamentaria para explicar las medidas llevadas a cabo por su departamento para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y la posterior recuperación económica y social.

Este impuesto propio de la Generalitat, que grava las emisiones de CO2 que producen los vehículos de tracción mecánica y que inciden en el incremento de la emisión de gases con efecto invernadero, es finalista, se gestiona a través de un padrón y es elaborado y aprobado por la Agencia Tributaria de Catalunya.

El periodo de exposición del padrón provisional de los propietarios de estos tipos de vehículos referido al ejercicio 2019 estaba previsto del 1 al 15 de mayo de este 2020, y el del padrón definitivo del 1 al 15 de septiembre.

Calvet ha explicado que es difícil dar cumplimiento a estas previsiones, por lo que está trabajando con la Conselleria de Economía y Hacienda para poder presentar un "calendario técnicamente viable", teniendo en cuenta la actual pandemia, tanto en lo que se refiere al padrón como al cobro del ejercicio 2019, ya meritado y que se ajustará al momento socioeconómico actual.

HABILITAR AGOSTO PARA TRÁMITES URBANÍSTICOS

El conseller también ha anunciado que se está preparando una ley ómnibus de tramitaciones urbanísticas y ambientales, después de que la crisis del Covid-19 haya obligado a un paro de la actividad y de trámites ordinarios, si bien ha dejado claro que los técnicos siguen trabajando en los proyectos.

En este sentido, Calvet ha defendido habilitar el mes de agosto para trámites urbanísticos: "Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo para gestionar con rapidez expedientes, tramitarlos y aprobarlos. Todo ello siempre alineado con la agenda verde".

Otra medida anunciada por el conseller es que las autoridades de transporte también establezcan, una vez declarada una emergencia sanitaria por las autoridades, las condiciones de utilización del transporte público, lo que incluye el uso de mascarillas y las distancias de seguridad: "Lo queremos añadir en un decreto ley que llevamos al Consell Executiu este martes para dar más rapidez y agilidad en la regulación del transporte público para evitar aglomeraciones".

OPOSICIÓN

Desde Cs, Francisco Domínguez ha pedido al conseller que la ley ómnibus para trámites urbanísticos y ambientales no suponga que "se pueda colar alguna barbaridad" y no se rebaje el nivel de exigencia, y ha considerado injusto el impuesto de CO2 de los vehículos de tracción mecánica, ya que está a favor de que quien contamine pague, pero también de que pague más quien contamine más.

Jordi Terrades (PSC Units) ha pedido a Calvet que el texto de la ley ómnibus se pueda debatir con los grupos parlamentarios para lograr el máximo consenso, ya que en caso contrario, ha avanzado, no tendrá el apoyo de su grupo, y en cuanto al impuesto ambiental ha lamentado que éste grave la tenencia del vehículo, no si lo usas más o menos: "Si quieren reducir este coeficiente proporcional nos parece bien, pero hay que reflexionar sobre cómo modificamos este impuesto para que tenga características ambientales y no grave la propiedad".

El diputado de los comuns David Cid ha pedido poder consensuar el texto de la ley ómnibus, así como que se aborde con los agentes sociales si se habilita el mes de agosto y ha mostrado su desacuerdo con el impuesto ambiental: "No es de recibo aplicar rebajas fiscales y luego pedir más recursos al Estado. Además, no sabemos qué pasará con el uso del vehículo privado".

Desde la CUP, Natàlia Sànchez ha preguntado a Calvet por los motivos para establecer una moratoria del pago del alquiler de las viviendas de la Agència Catalana de l'Habitatge.

Daniel Serrano (PP) ha basado su intervención en las medidas adoptadas por el Govern para garantizar un dimensionamiento adecuado del transporte público durante el estado de alarma por coronavirus.

ERC Y JXCAT

El diputado de ERC Marc Sanglas ha celebrado las medidas puestas en marcha por el Govern para aportar liquidez, y sobre la ley ómnibus ha apoyado "simplificar algunos elementos, teniendo en cuenta la realidad municipal de Catalunya, con ayuntamientos muy pequeños".

Finalmente, desde JxCat, Eduard Pujol ha reconocido el trabajo del Govern para garantizar los servicios públicos, como el transporte: "Las cosas se han hecho bien y no era fácil porque todo era nuevo".