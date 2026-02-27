El Govern recupera una pieza del románico del monasterio de Sant Pere de Rodes (Girona)

Inscripción en mármol del Monasterio de Sant Pere de Rodes (Girona), del siglo XII y atribuida al Mestre de Cabestany - CONSELLERIA DE CULTURA

GIRONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura de la Generalitat, a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural, ha acordado la adquisición de cinco piezas destacadas que se incorporan a la Col·lecció Nacional de la Generalitat, entre las que figuran una inscripción en mármol del Monasterio de Sant Pere de Rodes (Girona), del siglo XII y atribuida al Mestre de Cabestany.

En un comunicado este viernes, el departamento también ha informado de la adquisición de tres mesas góticas de la primera mitad del siglo XV, atribuidas a Pasqual Ortoneda, y de la pintura 'Coronació d'espines', de Pere Nunyes, pintor portugués representativo del arte de la época del Renacimiento en Catalunya.

Con estas adquisiciones, que se depositarán en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el departamento "refuerza la presencia del arte medieval y renacentista en la Col·lecció Nacional y garantiza la conservación y acceso público a piezas de gran relevancia histórica y artística".

LAS OBRAS

La Conselleria destaca la adquisición, por 180.000 euros, del fragmento de mármol que formaba parte del portal de la iglesia del Monasterio de Sant Pere de Rodes, uno de los conjuntos más importantes del románico catalán y europeo, declarado Bien Cultural de Interés Nacional en categoría de monumento histórico en 1930.

Se trata de un fragmento que corresponde a la parte superior de la cruz que decoraba el tímpano inferior del portal y la piedra con el que está hecho "probablemente" sea mármol de la Birba, una cantera de origen medieval situada cerca del Port de la Selva (Girona).

La segunda adquisición, por 170.000 euros, corresponde a tres mesas pintadas con témpera sobre madera, atribuidas a Pasqual Ortoneda, datadas de la primera mitad del siglo XV y que representan a Santa Lucía, San Tomás y San Jaime el Mayor.

La última adquisición corresponde a la 'Coronació d'espines', una pintura inédita y de grandes dimensiones, atribuida al maestro renacentista Pere Nunyes y datada en 1545.