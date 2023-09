El Govern recurrirá la tramitación de la MAT de Grañén (Huesca) a Pierola (Barcelona)

El proyecto cuenta con dos informes desfavorables de la Generalitat



BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, ha anunciado que la Generalitat recurrirá "seguro" la tramitación de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) que debe unir Grañén (Huesca) y Els Hostalets de Pierola (Barcelona), en declaraciones a la prensa este martes.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la aprobación favorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de esta MAT, después de que en 2021 la empresa Lupus SL solicitara la autorización administrativa previa y la declaración ambiental para construir el parque eólico y también las infraestructuras de transporte energético.

Mascort ha explicado que la Generalitat ha emitido dos informes desfavorables sobre la infraestructura y que el Gobierno no los ha tenido en cuenta: "Están cambiando las normas del juego sobre la tramitación de estas líneas, y lo que queda claro es que no es para garantizar que los proyectos se hagan bien".

La línea tendrá una longitud total de 272,3 kilómetros, de los cuales 135 están en territorio catalán y, según el Govern, "afectan a espacios sensibles para la diversidad".

OTRAS LÍNEAS MAT

A principios de agosto el Gobierno trasladó a la Generalitat la aprobación definitiva de la línea MAT para unir Teruel y Begues (Barcelona), y Mascort ha criticado que en esta ocasión no se hayan tenido en cuenta sus informes.

"Aprobar una DIA sin nuestro informe es algo inaudito, no había ocurrido, no sé responder si van a dar el último paso teniéndonos en cuenta o no", ha añadido sobre la construcción final de la infraestructura.

El conseller ha defendido que este tipo de proyectos "solo benefician a un privado y no responden al modelo de integración territorial" que el Govern espera para las infraestructuras energéticas de Catalunya.