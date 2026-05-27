El Govern reformará el Palau Robert para que sea un "gran centro de exposiciones ciudadanas"

Archivo - Fachada del Palau Robert - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha impulsado la reforma integral del Palau Robert de Barcelona para transformarlo en un "gran centro de exposiciones ciudadanas con una apuesta por formatos inmersivos, participativos y conectados con la realidad social".

Según ha informado la Conselleria de Presidencia de la Generalitat este miércoles en un comunicado, el proyecto cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros y supondrá "una renovación profunda de este equipamiento emblemático del paseo de Gràcia" de la capital catalana.

6 equipos se han presentado a la licitación que abrió el Govern a finales de abril para la redacción del proyecto básico, el proyecto ejecutivo y la posterior dirección de obras de rehabilitación, y ahora se abre un plazo de nueve meses para elegir el proyecto ganador e iniciar los trámites de adjudicación.

CERRADO DESDE MEDIADOS DEL 2028 AL 2030

La previsión es que los trabajos empiecen en verano de 2028 y tengan una duración de 18 meses, con finalización prevista a principios del año 2030.

Durante este período, el Palau Robert permanecerá cerrado y la actividad cultural se trasladará temporalmente; el Govern estudia la posibilidad de encontrar otro espacio permanente en Barcelona o espacios itinerantes por todo el territorio catalán.

Según ha explicado el Govern en el mismo comunicado, la rehabilitación "es necesaria para resolver carencias importantes del edificio, especialmente en materia de accesibilidad y de ventilación".

BIEN CULTURAL DE INTERÉS LOCAL

El Palau Robert está catalogado como Bien Cultural de Interés Local, hecho que obliga a garantizar su conservación y adecuación a los estándares actuales.

La intervención también permitirá regularizar la licencia de actividades, ya que, con la normativa anterior, el edificio no estaba obligado a disponer de ella.

Una vez reabierto, el Palau Robert recuperará su uso como "espacio museístico y de exposiciones, reforzando su papel como plataforma de conexión entre la ciudadanía y los grandes debates contemporáneos".

La directora general de Difusión de la Generalitat, Elisabet Valls, ha subrayado el objetivo de que el espacio, más allá de informativo, sea "lugar de encuentro donde los ciudadanos puedan reflexionar sobre cuestiones que forman parte de la vida cotidiana".