El Govern refuerza con 15 nuevos puestos de trabajo el sistema de certificación de catalán

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este miércoles - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la incorporación de 15 nuevos puestos de trabajo en la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat para reforzar "de manera estable" el sistema de organización, evaluación y gestión de las pruebas oficiales de catalán, ante el aumento de la demanda de acreditación lingüística.

Este refuerzo "permite consolidar" el Servei d'Avaluació i Acreditació de Coneixements de Català, responsable de diseñar las pruebas de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2; organizar convocatorias y garantizar la calidad y fiabilidad de los exámenes, informa la Generalitat en el documento de acuerdos de Govern de este miércoles.

Los 15 nuevos puestos incluyen perfiles especializados en evaluación lingüística, organización logística de las pruebas, coordinación territorial en los servicios territoriales y atención administrativa, y permiten sustituir refuerzos temporales que finalizan en 2026.

Por otro lado, el Govern ha aprobado que la Conselleria de Educación y FP pueda otorgar una subvención a la Associació Catalana d'Escoles de Música (Acem), por valor de 200.000 euros, para cubrir los gastos del festival Ritmiks.

El certamen de 2025 se celebró en 40 municipios catalanes y participaron 8.000 estudiantes europeos; y con esta subvención se quiere fomentar iniciativas educativas y musicales como Ritmiks.