El Govern refuerza el transporte público por el inicio del curso escolar

Archivo - Autobuses en el Centro de Control de la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha desplegado un conjunto de mejoras para facilitar los desplazamientos de estudiantes y familias con motivo del inicio del curso escolar, con refuerzos en FGC, Rodalies y buses interurbanos, ha informado este lunes en un comunicado.

La línea de autobús interurbano que une Manresa (Barcelona) con el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona de Bellaterra (Barcelona), ha incrementado la oferta hasta las 28 expediciones diarias por sentido, con 10 nuevos viajes en sentido Manresa y 8 en sentido UAB, y ha ampliado el horario hasta las 21.30.

En Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), el servicio pasa a contar con 11 expediciones por sentido.

AUTOBÚS E3

El autobús E3 Barcelona-Cerdanyola-UAB (Barcelona) ha incorporado 14 expediciones hasta las 107 en sentido UAB y 111 en sentido Barcelona, mientras que la línea Sabadell-Barberà-Badia-UAB (Barcelona) suma una expedición por sentido hasta las 9 en los días lectivos de la UAB.

En esta última línea, la nueva expedición se incorpora por la mañana y se reprograman los horarios entre las 7.00 y las 11.00.

En la E3, además, se ajustan los horarios de paso a las condiciones reales de circulación y se redistribuyen los servicios directos entre Barcelona y la UAB y los que pasan por Cerdanyola.

También se refuerzan los autobuses Rupit-Roda de Ter-Vic (Barcelona) con 2 nuevas expediciones por sentido, y Caldes de Montbui-Hospital de Mollet (Barcelona), con 3 más por sentido hasta las 16 de lunes a viernes, además de incorporar 7 expediciones por sentido los domingos y festivos y ampliar el horario de servicio entre las 6.40 y las 22.00.

Ha entrado en servicio la nueva línea 502 de autobús entre Guissona y Cervera (Lleida), con 12 expediciones de ida y 12 de vuelta los días laborables.

El servicio conecta ambos municipios en unos 22 minutos, da cobertura a Tarroja de Segarra y Torrefeta i Florejacs (Lleida) y facilita la conexión con las líneas ferroviarias RL3 y RL4.

LÍNEAS M12 Y M13

Asimismo, se ha ampliado el servicio de las líneas M12 y M13 en Rellinars (Barcelona): la M13 incorpora una nueva expedición de ida y vuelta con el recorrido prolongado hasta Terrassa (Barcelona) y conexión con Rellinars, mientras que se reajustan horarios e itinerarios para mejorar la coordinación con la R4 de Rodalies y se unifica el recorrido urbano de ambas líneas en Terrassa.

Este martes empieza a operar la nueva línea Mediona-Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), con 8 expediciones diarias de lunes a viernes.

La conexión dará servicio a las Cases de Can Pardo, Sant Joan de Mediona, Sant Pere Sacarrera, les Pinedes de Sant Elies y la Font del Bosc (Barcelona), y las conectará con Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona); la nueva línea dará cobertura a zonas que hasta ahora no disponían de transporte público regular.

Además, han entrado en funcionamiento las adaptaciones horarias de la línea que conecta el Pla de Sant Tirs, La Seu d'Urgell y Alàs (Lleida), así como del corredor la Seu d'Urgell-Ponts (Lleida), mientras que este martes se adaptará una expedición de la línea Puigcerdà-la Seu d'Urgell (Girona-Lleida), para ajustar el servicio a los nuevos horarios de los centros educativos.

TRANSPORTE FERROVIARIO

En transporte ferroviario, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha recuperado desde el 31 de agosto la oferta habitual de días laborables en las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia (Barcelona).

Rodalies ha reforzado las líneas R1 y R4, con frecuencias de entre 7 y 8 minutos en hora punta; además de la R2 Sur, con trenes cada 8 minutos entre Barcelona y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) durante la mañana, y la R2, con trenes cada 15 minutos entre Granollers (Barcelona) y Barcelona, y cada 8 minutos entre Barcelona y Castelldefels (Barcelona).

El dispositivo de Rodalies, además, incluye 9.000 nuevas plazas, más personal de información y seguridad en las principales estaciones y un refuerzo de los operarios de mantenimiento de los trenes en línea.