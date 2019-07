El Govern reitera que las discrepancias JxCat-ERC "corresponden a los partidos"

Publicado 16/07/2019 15:18:34 CET

Budó: ambos están de acuerdo en que la potestad de adelantar comicios "solo le corresponde" a Torra

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha reiterado este martes que las discrepancias JxCat-ERC "corresponden a los partidos" y que no se han abordado en la reunión del Consell Executiu.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras la reunión semanal del Govern, a raíz de las discrepancias entre los dos socios del ejecutivo por el pacto de JxCat con el PSC en la Diputación de Barcelona.

"Son unas discrepancias que corresponden a los partidos políticos (JxCat-ERC). En el Govern no se ha puesto sobre la mesa este hecho. No se ha hablado. No tenemos nada que decir", ha dicho sobre esas diferencias.

Por ejemplo, el jueves de la semana pasada, tras el pacto que hizo presidenta de la Diputación a la socialista Núria Marín, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, avisó de que esto suponía "un antes y un después" en las relaciones de su partido con JxCat.

Pero Budó --de JxCat y que ha comparecido precisamente con una consellera de ERC, Teresa Jordà, que ha explicado un plan estratégico de su departamento-- ha insistido en que el tema de la Diputación queda fuera del ámbito del Ejecutivo.

LA LEGISLATURA

El Govern tampoco ha tratado la discrepancia entre JxCat y ERC surgida el fin de semana sobre la necesidad de convocar elecciones anticipadas o no, y Budó ha asegurado que los dos socios están de acuerdo en que la potestad de adelantar comicios "solo le corresponde" al presidente Torra.

En cualquier caso, Budó ha insistido en que el Govern no contempla un adelanto electoral y que prueba de ello es que la Conselleria de Economía, dirigida por ERC, ya ha comunicado que quiere elaborar los Presupuestos de 2020 y buscar los apoyos necesarios para poder "ejecutarlos".