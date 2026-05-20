El Govern reivindica la gobernanza local y regional ante los retos en el 13 World Urban Forum

Varios representantes de la Generalitat de Catalunya en el 13 World Urban Forum. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha reivindicado el papel de los gobiernos locales y regionales como actores estratégicos ante los retos territoriales, económicos y sociales como la vivienda, en el marco del 13 World Urban Forum que se celebra en Bakú (Azerbayán) hasta el 22 de mayo, informa este miércoles en un comunicado.

En el encuentro, organizado por ONU-Habitat, la Generalitat, a través de la Conselleria de Territorio y la de UE y Acción Exterior, ha presentado sus políticas para la vivienda pública, enfatizando el impacto positivo en otros sectores económicos, y reivindicado la financiación multilateral para el impulso de las mismas.

En este sentido, la directora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura, Elisabet Cirici, ha afirmado que las políticas públicas de vivienda se pueden orientar no únicamente hacia la producción de las mismas, sino también a la generación de otros efectos positivos como la reducción de emisiones, la cohesión social o el equilibrio territorial.

Cirici también ha presentado los resultados del Projecte d'anàlisi de la resiliència de les Terres de l'Ebre' (PARTE), iniciado en 2022, para estudiar la aplicación la metodología de resiliencia de las ciudades en territorios y áreas más extensas.

"Las regiones son actores imprescindibles para fortalecer la resiliencia a escala global", ha explicado Cirici, y defendido que esta resistencia debe resolverse desde la visión de los sistemas territoriales, y no únicamente desde las ciudades.

Por su parte, la directora general de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, ha destacado que la crisis de vivienda "evidencia" el problema de la desconexión entre los marcos globales de financiación y las realidades territoriales.

"Garantizar el derecho a la vivienda también significa garantizar que los territorios tienen la capacidad financiera para ofrecerlo", ha afirmado.