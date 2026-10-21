El Govern reivindica la IA como responsabilidad compartida y pide "abrazar" su potencial positivo

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat, Albert Tort, este miércoles en el AI Congress - EURECAT

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital del Govern de la Generalitat, Albert Tort, ha reivindicado este miércoles que la Inteligencia Artificial (IA) ya no es un asunto que implica únicamente a tecnólogos e ingenieros, sino que debe verse como una responsabilidad compartida, y ha abogado por "abrazar" el potencial transformador positivo que tiene.

Lo ha dicho durante la segunda jornada del AI Congress del Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI), organizado por Eurecat en el Auditori L'Illa de Barcelona hasta el jueves, en la que también han participado el presidente de Eurecat, Daniel Altimiras, y el director del Obsevatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, Albert Sabater.

Ha afirmado que, en el contexto actual de cambios, las fronteras entre IA, ciberseguridad y transformación de los negocios y la sociedad se han difuminado, por lo que su desarrollo debe compartirse desde todas las disciplinas y todas las personas que puedan sumarse.

Durante su intervención, Tort ha explicado que la IA tiene un potencial transformador en positivo, que ha pedido abrazar y no quedarse "en una urna de cristal", y un potencial amplificador, tanto de impactos positivos como negativos, por lo que ha pedido analizar cómo se canaliza el uso y el propósito de la IA en cada caso real de aplicación.

Tort ha relatado 5 puntos claves a la hora de aplicar y activar el potencial de la IA en Catalunya, que son la gobernanza de la propia transformación digital, impulsar el ecosistema, habilitar el talento y las infraestructuras, impulsar la adopción en positivo y proteger de los usos indebidos.

MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS

Altimiras ha reivindicado que la IA no es únicamente una cuestión tecnológica, sino que ya implica decisiones de negocio, reguladoras, éticas y sociales, y ha abogado por anticipar los efectos que tendrá esta tecnología en el empleo, las desigualdades y la cohesión social.

Ha dicho que el reto ya no es entender qué puede hacer la IA, sino incorporarla de forma segura, responsable y efectiva, y ha recordado que por muy avanzados que sean los sistemas de IA, las decisiones continuando siendo de las personas: "El progreso tecnológico sólo es progreso real cuando contribuye a mejorar la vida de las personas", ha afirmado.

SABATER

Durante su intervención, Sabater ha defendido la necesidad de comprobar que la IA o todas las tecnologías asociadas tienen un impacto "lo más beneficioso posible" para el conjunto de la sociedad y las personas usuarias.

Ha añadido que la ética en la IA está entrando en un punto de madurez y la ha relacionado con la competitividad: "Las consideraciones éticas no son únicamente cuestiones teóricas, sino que son las cuestiones que ayudan a que las instituciones y las empresas puedan avanzar dando un elemento que es básico, que es la confianza para poder aplicar estas herramientas de la mejor manera posible".