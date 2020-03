El Govern relaciona "la avalancha" de ERTE por coronavirus a la publicación del decreto estatal

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha relacionado "la avalancha" de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados esta semana en Catalunya, con 152.230 trabajadores afectados, a la publicación del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno para flexibilizar su tramitación.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Josep Ginesta, ha explicado este viernes que preveían el registro masivo de ERTE cuando la norma se hiciera pública, puesto que las empresas estaban esperando a ver el redactado normativo para presentar sus expedientes.

Ginesta ha remarcado que siguen entrando ERTE a la Conselleria y que irá en aumento, recogiendo el efecto de aquellas empresas que se han visto obligadas a parar su actividad por el estado de alarma ante el coronavirus y no tienen ninguna alternativa, sobre todo, las de sectores como la restauración, la hostelería y los servicios.

Pese al crecimiento exponencial que se ha dado de ERTE en solo una semana, Ginesta ha defendido que hay "un grueso importante" de empresas que están aplicando medidas de flexibilidad, como el teletrabajo y las bolsas de horas, lo que hace que el número de expedientes temporales presentado no sea aún más grande.

"La evolución del número de afectados también dependerá de las medidas que vaya tomando la autoridad sanitaria en los próximos días. No es lo mismo que haya un confinamiento total que no haya este confinamiento total. No es lo mismo que haya una limitación de determinadas actividades un poco más severa que la que hay ahora, que no que no esté", ha sostenido.

Es por ello que ha recalcado que detectan que la "mayor afectación" para la presentación de expedientes temporales está estrechamente relacionada con las decisiones que toman las administraciones para evitar el contagio del coronavirus.

Sobre el cálculo del número de parados en Catalunya, Ginesta ha explicado que los trabajadores afectados por ERTE no figuran como demandantes de empleo, ya que están afectados por medidas temporales y no definitivas.

Ha indicado que no se podrá hacer un "análisis ajustado" del impacto de la crisis del coronavirus en el empleo hasta la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2020, que se publicará a finales de abril, y que no quedará recogido del todo en los datos mensuales del paro.

Según los últimos datos disponibles, el número total de desempleados en Catalunya era de 395.214 en el mes de febrero, mientras que, en la última EPA, del cuarto trimestre de 2019, había 405.800 parados y la tasa de desempleo era del 10,45%.