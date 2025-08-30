El Govern se reúne en la segunda jornada de su encuentro en Arnes (Tarragona)

Imagen de la reunión de este sábado - GENERALITAT DE CATALUNYA - RUBÉN MORENO

TARRAGONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza este sábado por la mañana el segundo día de la III Trobada del Govern, que este año se hace en Arnes (Tarragona), informa el Govern.

El encuentro empezó el viernes a mediodía con una intervención inicial del presidente con la que se abre el curso político en Catalunya.

Defendió un cambio en la política forestal de Catalunya, criticó el "ping-pong competencial" sobre la gestión de los incendios en otras comunidades, reclamó diligencia al poder judicial para aplicar la amnistía este curso, pidió moderación frente a un clima político que calificó de muy tenso, y defendió los derechos lingüísticos.