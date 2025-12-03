El Govern y Reveal Genomics firman un acuerdo para promover la medicina de precisión en oncología

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, a través de Avançsa, el organismo público encargado de impulsar el ecosistema empresarial catalán mediante la colaboración público-privada, ha firmado un acuerdo con la biotecnológica Reveal Genomics para el diagnóstico y tratamiento personalizado del cáncer.

La operación, valorada en 2 millones de euros a través de la línea Innova Creixent, tiene como finalidad potenciar el crecimiento de la compañía y favorecer su expansión internacional, informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

La directora general de Avançsa, Clàudia Canals, ha explicado que este acuerdo "ejemplifica la misión de apoyar a empresas catalanas con un alto potencial de innovación e impacto social" del organismo, al tiempo que ha calificado a Reveal Genomics de claro referente en biotecnología y medicina de precisión, en sus palabras.

Por su parte, la ceo y cofundadora de Reveal Genomics, Patricia Villagrasa, ha puesto en valor que el acuerdo permite a la empresa "avanzar con más fuerza en el impulso de la medicina de precisión" y a la hora de llevar sus innovaciones diagnósticas a pacientes de todo el mundo.

Reveal Genomics es creadora de HER2DX, "el primer test genómico del mundo diseñado específicamente para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo", validado clínicamente y utilizado en centros médicos internacionales, y está trabajando en el desarrollo de nuevos test para otros subtipos de cáncer de mama, como DNADX y TNBCDX, para ofrecer diagnósticos más cuidadosos y tratamientos personalizados.