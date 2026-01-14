Govern y Terrassa (Barcelona) pactan nuevos centros de salud y rehabilitar los antiguos juzgados

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, junto al alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El Govern de la Generalitat y el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) han acordado acelerar la rehabilitación integral de los antiguos juzgados de la ciudad, para reconvertirlos en una futura Oficina de Atención Ciudadana Policial, así como establecer un "nuevo marco de colaboración" para la puesta en marcha de nuevos equipamientos sanitarios, la remodelación y la ampliación de otros.

Son algunos los principales acuerdos de la Comisión Bilateral Generalitat-Ayuntamiento de Terrassa celebrada este miércoles en el Palau de la Generalitat, encabezada por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el alcalde, Jordi Ballart, en un formato que el Govern ha replicado también con los ayuntamientos de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

También se ha reafirmado el compromiso con los proyectos de mejora del Parc Audiovisual de Terrassa en el marco del Catalunya Media City, así como con la conexión entre Terrassa y Sabadell (Barcelona) a través de la B-40.

ANTIGUOS JUZGADOS

Respecto a la rehabilitación del edificio de los antiguos juzgados, en la rambla Ègara de la ciudad, y que es titularidad de la Generalitat, permitirá ubicar una oficina de denuncias y espacio para otros servicios de los Mossos d'Esquadra.

Las obras se iniciarán a mediados de 2028, se prevé que terminen antes de 2030, y tendrán un coste aproximado de 9 millones de euros: "Es una gran noticia, muy celebrada hoy en la ciudad de Terrassa y después de muchas reuniones y de mucho trabajo que se ha hecho podremos ver que será una realidad", ha celebrado el alcalde.

SALUD Y VIVIENDA

En salud, se pondrá en marcha un Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP), se creará el nuevo CAP Països Catalans, se ampliará el CAP Terrassa Sud y se mejorará el CAP Rambla, además de trasladar el CAP Terrassa Nord, para lo que Dalmau se ha comprometido a "acortar los plazos" para que sean una realidad lo antes posible.

También se ha tratado el ámbito de la vivienda, y ambas partes han coincidido en ampliar la reserva pública de solares para la construcción de vivienda pública de alquiler asequible, después que en la primera convocatoria de la Generalitat se hayan puesto 14 a disposición (10 municipales, 3 de la propia Generalitat y 1 privado).

Se prevé construir en estos solares unas 545 nuevas viviendas: "Terrassa es una de las ciudades que ha hecho una apuesta por la producción de vivienda pública más importante en Catalunya", ha valorado el conseller.

COMPROMISO CON LA B-40

Desde el Govern, el conseller ha reiterado el compromiso del Ejecutivo en acompañar el desarrollo económico de la ciudad, y ha sostenido que, para ello, es necesario culminar el proyecto de la autovía B-40, que conectará Terrassa y Sabadell.

"Es una necesidad de país. No podemos permitirnos tener el país bloqueado. Si tenemos un país que ha aumentado de población, para que no pierda el liderazgo económico, no puede tener, especialmente las zonas del país más tensionadas, bloqueadas", ha defendido.

Por su parte, el alcalde ha dicho que hay un consenso muy amplio en el territorio para que se culmine: "Si hiciéramos una encuesta, prácticamente el 99,9% de los ciudadanos estarían de acuerdo en que es una infraestructura muy y muy necesaria".

También ha destacado que se ha hecho una trabajo en el territorio y con otros ayuntamientos como el de Sabadell para acordar un trazado y así poder desencallar el tema y que "no haya la excusa de que el territorio no se pone de acuerdo".