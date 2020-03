El Govern trabaja en que ancianos puedan abandonar temporalmente su residencia sin perder plaza

El Homrani dice que no se están detectando muchos ERTE "fraudulentos"

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha explicado este jueves que la Generalitat está trabajando en un cambio normativo para permitir que familiares se puedan llevar temporalmente a personas mayores de las residencias para evitar que sean contagiadas de coronavirus sin que pierdan la plaza en el futuro.

Así lo ha explicado El Homrani en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha puesto dos condiciones para ello: que el anciano reciba el visto bueno del médico de la residencia conforme no presenta síntomas de Covid-19 y que sea temporal.

Con ello, ha dicho el conseller, también se contribuirá a destensionar un poco las residencias, uno de los sectores más complicados: "Se ha desbordado mucho más de lo que pensábamos".

Preguntado por que la Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias de investigación por el fallecimiento de varios ancianos en las residencias de Capellades y Olesa (Barcelona), ha indicado que la Generalitat está proporcionando toda la información requerida.

"Pero hay que ser muy conscientes de que cuando el coronavirus entra en una residencia, entra en un espacio de gente más vulnerable a esta enfermedad", ha advertido.

ERTE

Preguntado por los 41.555 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que se han registrado telemáticamente ante la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, El Homrani ha indicado que no se han detectado muchos que sean fraudulentos: "No nos hemos encontrado barbaridades".

Ha explicado que cuando revisan los ERTE analizan si la empresa que lo presenta realiza un servicio a la administración, ya que ésta ha garantizado que lo podrá cobrar, y en este caso la Generalitat rechaza el expediente: "Es uno de los criterios marcados".

"A una zapatería no le discutiremos el ERTE, porque ha sido la autoridad la que ha decidido que se cierre su establecimiento y no discutiremos que es por causa de fuerza mayor porque no puede trabajar", ha dicho el conseller.

Ha indicado que revisan los expedientes presentados por empresas de restauración por si éstas tienen servicio a domicilio: "En este caso lo rechazamos y le decimos que vuelva a presentar un ERTE para la plantilla específicamente afectada. Es nuestra responsabilidad".