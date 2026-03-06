El Govern traspasa el tramo urbano de la GI-660 a La Bisbal d'Empordà (Girona)

Momento de la firma de los convenios - GENERALITAT

GIRONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha firmado este viernes dos convenios con el Ayuntamiento de La Bisbal d'Empordà (Girona) para traspasar el tramo urbano de la GI-660 y realizar actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

Además del traspaso de la vía, también se realizarán obras de mejora de la carretera, que han sido licitadas este viernes por el Gobierno por importe de 1,4 millones.

Se trata de un tramo de 600 metros que ha perdido la función de carretera y transcurre por un entorno urbano, de manera que se integrará en la red municipal.

El acuerdo para evitar inundaciones tendrá vigencia hasta final de 2027 y contempla de la redacción del proyecto básico para definir las medidas para reducir los riesgos de inundación del río Daró.

Está previsto destinar cerca de 176.000 euros al proyecto, de los que 145.500 euros serán financiados por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y el resto, por el consistorio.