Govern y UPC impulsan microcredenciales para agilizar la prevención ambiental de actividades

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) han impulsado cuatro microcredenciales para agilizar la prevención ambiental de actividades, informa el Departamento en un comunicado este miércoles.

La iniciativa se enmarca en los trabajos de agilización y simplificación administrativa que está desarrollando el Govern para mejorar la eficiencia de los trámites ambientales.

Las microcredenciales tienen el objetivo de capacitar a personal técnico de la administración y de la empresa privada, especialmente del sector industrial.

El objetivo es que estas personas dispongan de un conocimiento actualizado y homogéneo de la normativa ambiental aplicable y de los procedimientos administrativos asociados.

De esta manera, se quiere reducir errores, esclarecer criterios y facilitar una tramitación más ágil y rigurosa de las actividades con impacto ambiental.