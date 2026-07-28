Govern, USOC, UGT y concertada firman un acuerdo para mejorar condiciones de los docentes

La consellera Esther Niubó con firmantes del acuerdo para mejorar condiciones de los docentes de la concertada - GOVERN

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, los representantes de los centros educativos de iniciativa social y los sindicatos USOC y UGT han firmado este martes un acuerdo para la mejora de las condiciones laborales del personal docente de la escuela concertada.

El acuerdo establece un calendario de despliegue de medidas que se ejecutará entre los cursos 2026-2027 y 2030-2031, con una inversión de más de 118 millones de euros, han informado la Conselleria de Educación y las patronales de la concertada en sendos comunicados.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha agradecido la confianza, el trabajo compartido y el compromiso con el Servei d'Educació de Catalunya que han mostrado los firmantes.

"Cuando mejoramos las condiciones de los profesionales de la educación, también reforzamos la calidad del servicio educativo. Cuando damos estabilidad y previsibilidad a los centros, también damos más confianza a las familias. Y cuando trabajamos desde el diálogo social e institucional, hacemos más fuerte al sistema", ha subrayado.

MEDIDAS

Una de las medidas, según explica la escuela concertada, es la reducción progresiva de las horas lectivas del profesorado: en Infantil y Primaria se prevé una reducción de una hora lectora semanal el curso 2028-2029 y un adicional el 2029-2030, lo que situará la docencia en 23 horas semanales.

En Secundaria, se contempla una reducción de dos horas lectivas el curso 2027-2028 y una hora adicional el curso 2030-2031, hasta llegar a las 21 horas lectivas semanales.

Según las patronales de la concertada, esta reducción contribuirá a reforzar la atención y el acompañamiento del alumnado, fortalecer la respuesta a la complejidad y la diversidad y la dedicación al trabajo colaborativo de los equipos docentes y el desarrollo profesional.

El acuerdo también incorpora que a partir de enero de 2027 entrará en vigor una reducción de dos horas lectivas semanales para el profesorado de 58 años o más y también se financiarán las sustituciones temporales derivadas de incapacidad temporal a partir del séptimo día y no del 16 como hasta ahora.

Incluye un compromiso de estabilidad laboral para el sector y una mejora de las retribuciones asociadas a cargos y funciones de responsabilidad dentro de los centros educativos.