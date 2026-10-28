El Govern ve "legítimas" las demandas de los médicos y sitúa la huelga en el marco estatal

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de facultativos, frente la Subdirección General de Promoción de la Salud, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud de la Generalitat ha calificado de "legítimas" las demandas de los médicos y ha recordado que la huelga de este miércoles es de ámbito estatal, lo que aseguran no responde a ninguna decisión del Govern ni a un recorte de derechos o a un empeoramiento de sus condiciones laborales en Catalunya.

Salud ha compartido la "necesidad" de seguir mejorando las condiciones laborales de los médicos, su reconocimiento profesional y conciliación, incluida la cuestión de las guardias de 24 horas, y se compromete a seguir trabajando en estas mejoras, tanto desde la negociación laboral como desde la transformación de la organización del trabajo, han informado en un comunicado.

Inciden en que en los últimos años se han alcanzado acuerdos que han supuesto mejoras en las condiciones del colectivo, como el aumento de las plantillas un 15,67% en cinco años; la reducción de la jornada laboral hasta las 1.642 horas anuales "en muchos casos" (80 horas menos respecto de los acuerdos anteriores); los incrementos retributivos de las guardias de entre el 25% y el 30%, además de mejoras en complemento, carrera profesional y estabilidad laboral.

El Departamento considera que las cuestiones laborales deben negociarse dentro de los convenios colectivos y la mesa sectorial del Institut Català de Salut (ICS): "No se puede abrir una negociación laboral paralela a una huelga mientras existe un convenio en negociación".

Recalcan que se mantiene un diálogo "abierto y constante" con el colectivo y que Catalunya dispone de una mesa de diálogo (que se ha reunido 6 veces en 2025) que permite abordar cuestiones profesionales y organizativas, pero que, recuerdan, no puede sustituir a los espacios legalmente establecidos para negociar salarios y jornadas.