El Govern ve "muy satisfactorios" los datos de EPA y espera que esta dinámica se mantenga

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, ha considerado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026 son "muy satisfactorios" y espera que esta dinámica se mantenga en los próximos meses.

"Indican una evolución positiva de nuestro mercado de trabajo catalán, de la generación de actividad económica y de la ocupación", ha dicho en rueda de prensa este martes tras la publicación de la EPA, que muestra que el paro bajó en 92.600 personas en Catalunya respecto al trimestre anterior (-21,27%) y la tasa de paro se situó en el 7,90%, hasta los 343.000 parados.

Ramos ha destacado que el aumento de la población activa en Catalunya, hasta las 4.340.800 personas, es "un récord histórico" y ha subrayado que la tasa de paro del 7,90% en Catalunya se sitúa dos puntos por debajo de la media estatal y supone un 20% menos de personas paradas.

Asimismo, ha valorado el dato de la ocupación y asegura que conlleva el aumento más alto de la historia: "Catalunya lidera la ocupación en todo el Estado, con 130.800 personas ocupadas más que el trimestre anterior".

Por eso, ha dicho que desde el Govern trabajan de la mano de empresas, agentes económicos y sociales para "consolidar esta situación y para mejorarla en la medida de lo posible".

TIPOS DE CONTRATOS

Ramos también ha valorado que, de las 3.487.400 personas asalariadas en Catalunya, un 87,8% lo son con contratos indefinidos, mientras que un 12,2% lo son con contratos temporales.

Además, ha explicado que el paro de larga duración ha registrado 105.300 personas paradas desde hace más de un año, 24.500 menos que el año anterior y 25.300 menos que el trimestre anterior.

La tasa de paro juvenil, de 16 a 29 años, se ha situado en el 12,3% en Catalunya, 3,6 puntos por debajo que la del trimestre anterior.