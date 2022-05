Grafton Architects, Premio Mies van der Rohe: "La arquitectura es piel construida con la física de la cultura"

Lacol agradece el "riesgo" que han tomado los cooperativistas de La Borda, Premio Emergente

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El estudio irlandés Grafton Architects ha agradecido el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe que ha recibido por la Town House - Kingston University de Londres, y su cofundadora Shelley McNamara ha asegurado que "la arquitectura es piel construida con la física de la cultura".

En el acto de entrega de la 17 edición de los premios, este jueves en Barcelona, la cofundadora ha calificado a la arquitectura de ser una profesión increíblemente honorable que se ocupa de la sostenibilidad ante la destrucción que asola el mundo.

El Premio Emergente 2022 recayó en la vivienda cooperativa La Borda en Barcelona, de los arquitectos Lacol, un proyecto basado en un modelo de copropiedad, cogestión de recursos y capacidades compartidas.

Los cooperativistas han agradecido a los equipos técnicos y administraciones que les han ayudado, al barrio de Sants y a la comunidad de impulsores del proyecto: "La innovación que ha supuesto en el mundo de la arquitectura no habría sido posible sin la voluntad de ir más allá y el riesgo que han asumido como grupo los habitantes de La Borda".

La presidenta del jurado de los premios, Tatiana Bilbao, ha ensalzado la calidad de las propuestas presentadas, especialmente de las finalistas.

AUTORIDADES

La comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha valorado que los arquitectos jóvenes pueden ayudar a darle forma a las soluciones para el futuro común y se ha preguntado: "¿Quién si no los arquitectos pueden transformar nuestro planeta en un lugar mejor?".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que la tradición arquitectónica de la ciudad se basa en la innovación y la valentía y ha elogiado La Borda como un "referente" para las políticas de vivienda que ha emprendido el Ayuntamiento contra la emergencia climática, la desigualdad y la especulación en la ciudad.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad de Barcelona y presidenta de la Fundación Mies van der Rohe, Janet Sanz, ha asegurado que no entiende la arquitectura como una "disciplina decorativa" sino como una herramienta de transformación social para garantizar el equilibrio de intereses y una ciudad justa, y ha asegurado que La Borda o la transformación de Can Batlló no son casos aislados sino que deben suponer la norma.

El director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat, Agustí Serra, ha afirmado el compromiso del Govern con "el fomento, la difusión, la investigación, la innovación y la regulación de la calidad arquitectónica".

A su vez, el director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Gobierno, Iñaqui Carnicero, ha subrayado que los premios "más allá de celebrar la belleza del objeto arquitectónico, destacan los valores que subyacen" y ha asegurado que la arquitectura se sitúa en el centro de muchas políticas necesarias para que España avance.