El Gran Recapte 2025 cierra con una recaudación equivalente a más de 5,2 millones de euros

Archivo - Un operario realiza un registro en el Banc dels Aliments de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gran Recapte 2025 ha cerrado con una recaudación equivalente a 5.257.693 euros, cifra que incluye la estimación del valor económico de los kilos recaudados en los establecimientos colaboradores (1.341.766 kilos) y las donaciones económicas (630.653 euros).

Se celebró el 7 y 8 de noviembre y el presidente del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, cree que esta edición demuestra que "la ciudadanía siempre responde a una cita como la del Gran Recapte, siendo un referente de solidaridad en Catalunya", informa la entidad en un comunicado este jueves.

Con los productos donados se contribuirá a cubrir las necesidades alimentarias por parte de los cuatro bancos de alimentos catalanes durante 2 meses.

Por otro lado, las donaciones económicas recibidas permiten comprar y distribuir productos frescos o refrigerados, como fruta, verduras, carne y pescado.

Se estima que más de 17.542 personas voluntarias han hecho posible el "éxito" del Gran Recapte, ya sea participando en alguno de los más de 2.344 puntos de recogida de alimentos y donaciones, así como en las tareas de clasificación posteriores.