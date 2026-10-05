Granollers (Barcelona) supera la fase crítica de las lluvias, aunque la alcaldesa pide prudencia

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granolles (Barcelona), Alba Barnusell, ha pedido "prudencia y paciencia" a los vecinos de la localidad tras dar por finalizada una primera fase crítica causada por las lluvias, ya que este municipio ha sido uno de las más afectados por el temporal, mientras la movilidad y la actividad se va recuperando.

En una atención a los medios, la primera edil ha asegurado que este martes podrán reabrir las escuelas, según le ha transmitido la Conselleria de Educación, pero "la afectación de las lluvias ha sido muy grande", con daños en bajos, comercios o mobiliario urbano.

No obstante, tanto la alcaldesa como el jefe del dispositivo de los Bombers en la ciudad, Eduard Martínez, han dado por finalizada una primera fase centrada en el salvamento de las personas, y ahora se abordará la reconstrucción de las zonas dañadas.

"La fase de salvamento afortunadamente ya está superada", ha dicho Martínez, quien se ha referido a la recuperación de la normalidad y de la movilidad.

No obstante, se mantiene el dispositivo de búsqueda del menor de 12 años desaparecido en el marco del temporal, e incluso se ha ampliado el radio de acción.