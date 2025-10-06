Grans Muralles 2020 de Família Torres, mejor vino de Catalunya en los Premis Vinari

(I-D) La directora de Innovación y Conocimiento de Familia Torres, Mireia Torres; el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Vilafranca del Penedès (Barcelona), Francisco Romero. - MIREIA COMAS - FAMILIA TORRES

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vino Grans Muralles 2020 de Família Torres ha sido reconocido como mejor vino de Catalunya en la edición de este año de los Premis Vinari, informa la bodega en un comunicado este lunes.

Además del máximo galardón, el vino ha logrado el 'Gran Or' en la categoría de tintos de guarda, y en los premios han participado 912 vinos que han sido catados a ciegas.

Grans Muralles se produce en un viñedo plantado hace más de treinta años junto a la muralla medieval del Monasterio de Poblet (Tarragona), y es el primer exponente del proyecto de recuperación de variedades ancestrales que inició Familia Torres en los años ochenta.

Actualmente, está formado por cinco variedades --cariñena, garnacha, querol, monastrell y garró-- que crecen en suelos profundos y pedregosos de pizarra y "que conforman la identidad inconfundible de este vino complejo y emblemático".

La directora de Innovación y Conocimiento de Familia Torres, Mireia Torres, ha asegurado que la bodega sigue "impulsando con fuerza" el proyecto de recuperación de variedades ancestrales para encontrar variedades olvidadas que podrían ayudar a hacer frente al cambio climático.