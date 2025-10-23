Grifols alcanza la categoría Platino en la calificación de sostenibilidad de EcoVadis

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

EcoVadis, plataforma de calificación de la sostenibilidad corporativa, ha otorgado a Grifols su máxima distinción del ranking de sostenibilidad.

Es la mayor calificación en la historia de la compañía con una puntuación de 86 sobre 100 de las compañías calificadas por EcoVadis a nivel global, informa Grifols este jueves en un comunicado.

Grifols ha destacado que se consolida así su progreso en materia ambiental, social y de gobernanza, y "la solidez de su estrategia para integrar la sostenibilidad" en su modelo de negocio, operaciones globales y red de proveedores.

El vicepresidente de Grifols y miembro de la comisión de Sostenibilidad, Comunicación y Reputación del Consejo de Administración, Raimon Grifols, ha dicho que la sostenibilidad es "un pilar innegociable" de la compañía desde su fundación hace 115 años.

PUNTUACIONES

EcoVadis les da este año 92 sobre 100 en la categoría de medioambiente; constata una mejora en prácticas laborables y derechos humanos, elevando su puntuación de 80 a 87; el mayor aumento se da en 'compras sostenibles', pasando de 60 a 79; y el aumento en ética, de 70 a 81 puntos, "evidencia el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento, transparencia y gobernanza".

En los últimos dos años, Grifols había obtenido la medalla de Oro a la Excelencia en Sostenibilidad y este año se eleva a Platino, categoría donde está el 1% de las más de 50.000 compañías que EcoVadis evalúa en el mundo.

Grifols ha recordado que en 2024 ocupó los primeros puestos como empresa biotecnológica en los Dow Jones Best-in-Class Indices (antes DJSI), siendo incluida por cuarto y quinto año consecutivo en los índices World y Europe respectivamente.

Además, ha asegurado que mantiene su compromiso con las prácticas de sostenibilidad y que este año ha reforzado su plan estratégico de sostenibilidad y su Agenda 2030.