Grifols cierra 29 centros de donación en EE.UU. para optimizar su red de plasma

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha anunciado el cierre de 29 centros de donación en EE.UU. para optimizar red de centros de donación de plasma en el país, donde es "el principal operador con más de 300 centros", informa este viernes en un comunicado.

El objetivo es aumentar la productividad por centro, mejorar la eficiencia en la recogida de plasma y el rendimiento global de la red, y reforzar la resiliencia del suministro, en línea con el enfoque estratégico de la compañía.

La iniciativa implica consolidar las operaciones en los centros de más rendimiento, "ofreciendo alternativas a los donantes para garantizar la continuidad".

Se hará en las próximas semanas, durante las cuales los centros afectados seguirán operando durante una breve transición, y los donantes podrán ir a centros cercanos de la compañía.

Grifols "prevé aumentar sus volúmenes totales de recogida" de plasma en EE.UU., impulsados por una mayor productividad por centro y una mejor utilización de su red.

JORDI BALSELLS

El presidente de Plasma Procurement, Jordi Balsells, ha dicho que hay una oportunidad para mejorar la eficiencia de la recogida de plasma en EE.UU. y contribuir así a su objetivo de mejora de márgenes.

"Seguimos incrementando los volúmenes de plasma para dar respuesta a las sólidas perspectivas de crecimiento de los medicamentos" derivados del plasma en el país, ha añadido.

La compañía destaca que la aprobación por parte de la EMA del plasma procedente de Egipto, junto con la mayor red de centros en Europa, proporciona una fuente escalable para el crecimiento fuera de EE.UU.

Con esta decisión, se podrá reducir en el futuro el uso de plasma estadounidense para mercados internacionales y centrar el crecimiento de la recogida en el mercado estadounidense, "con sólidas perspectivas de crecimiento".