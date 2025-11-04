Grifols gana 304 millones hasta septiembre, un 245% más

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Grifols cerró los tres primeros trimestres del año con un beneficio neto de 304 millones de euros, un 245% más que en el mismo periodo de 2024, cuando ganó 88 millones, ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.
Los ingresos fueron de 5.542 millones, un 7,7% más a tipo de cambio constante, mientras que el Ebitda ajustado fue de 1.358 millones, con un margen del 24,5%.
La ratio de deuda se situó a cierre de septiembre en 4,2 veces, frente a las 5,1 veces del mismo momento de 2024, mientras que la posición de liquidez aumentó hasta lo 1.475 millones.
