Grifols mejora las previsiones de ingresos a más de 7.600 millones a cierre del año

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha dicho este martes que la empresa ha mejorado las previsiones de ingresos que tenía para el ejercicio 2025 hasta más de 7.600 millones de euros, por encima de la horquilla de 7.550-7.600 que había dado hasta ahora.

Lo ha explicado durante una llamada con inversores, junto al ceo de la empresa, Nacho Abia, y el presidente de la unidad de Biopharma, Roland Wandeler, tras la presentación de resultados hasta septiembre, periodo en que la empresa ganó 304 millones, un 245% más.

Grifols también ha mejorado las previsiones de flujo de caja libre antes de operaciones corporativas y dividendos desde 350-400 millones hasta 400-425 millones, y ha mantenido las de Ebitda ajustado de 1.875-1.925 millones.

Srinivasan ha asegurado que las previsiones de la empresa son de un cuarto trimestre "muy robusto" y que la comparación con el cuarto trimestre de 2024 es buena.

TIPO DE CAMBIO

Preguntados por el impacto del tipo de cambio en estas previsiones, Srinivasan ha recordado que cerca de dos terceras partes de los ingresos son en dólares, por lo que, si esta moneda mejora, tendrá un impacto los ingresos a cierre de año.

Sin embargo, ha dicho que las previsiones de Ebitda ajustado "son consistentes" con las previsiones realizadas en un primer momento pese al tipo de cambio.

Ha añadido que el tipo de cambio es casi neutral para el nivel de apalancamiento y para los beneficios y el flujo de caja libre.