Grifols reúne a empresas y entidades para abordar la inserción laboral de personas con discapacidad

Una reunión en la compañía - GRIFOLS

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha celebrado este miércoles en su sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) la jornada 'Libre para ser tú', que ha reunido a una veintena de empresas y asociaciones para abordar la inserción laboral de personas con discapacidad.

Ha sido un punto de encuentro entre unos 50 candidatos/as y las empresas, para mejorar los procesos de selección, la inclusión y la progresión laboral de este colectivo, informa en un comunicado.

El acto ha contado con Banc Sabadell, Caixabank, Seidor, Nestlé, Ferrer, Sant Cugat Empresarial, Sanofi, Bayer, Casa Ametller, Schneider Electric, Hospital Sant Pau, Liquats Vegetals, Quaker, Grupo TGT y Quercus (SIFU), además de Grifols.

Los candidatos procedían de las asociaciones ACCAPS, TEB, Fundació Tallers, Fundació Esclerosi Múltiple, Aprenem Autisme, Asperger Catalunya, Autismo Vivo y Factoria Social Terrassa.

EL 4,27% DE LA PLANTILLA DE GRIFOLS

La plantilla de Grifols con discapacidad ha pasado de ser el 2,5% en 2020 al 4,27% este año, frente al 2% que exige la Ley General de Discapacidad en España.

La Senior Director Global Talent Acquisition de Grifols, Isabel Soler, ha destacado que la compañía incluye desde hace años perfiles con discapacidad, pero faltan espacios como este foro: "Nuestro objetivo es que las empresas sean reconocidas como inclusivas y que eso motive a aplicar sin miedos".

La empresa han hecho más de 1.200 horas de formación en inclusión a los equipos, explica la Director HR People Experience, Laura Rodríguez: "Además, cuando una persona requiere una adaptación específica, hacemos sesiones especiales de sensibilización con el equipo" donde trabajará.

PLAN ESTRATÉGICO DE INCLUSIÓN

Incorporar talento diverso forma parte del Plan Estratégico de Inclusión y Pertenencia de la compañía, en línea con sus propios objetivos de la Agenda 2030.

Grifols ha destacado que comparte periódicamente ofertas y perfiles con más de 20 asociaciones, fundaciones y centros de empleo, además de coorganizar eventos para sensibilizar; hace campañas de formación a directivos de todas las áreas; y Recursos Humanos de todas las áreas se reúnen mensualmente para adaptar planes y políticas a toda la plantilla.