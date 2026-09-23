Griñó Ecologic integra la actividad de Gelabert para reforzarse en el sector Horeca y en Barcelona

Instalaciones en L'Hospitalet de Llobregat - GRIÑÓ ECOLOGIC

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Griñó Ecologic ha integrado en su actividad la operación de Gelabert Gestió de Residus, para reforzar su posición en el sector industrial y Horeca, y su presencia en el mercado de Barcelona y su área metropolitana, zona donde trabaja desde hace años.

Esta operación de la empresa (especializada en gestión de residuos y servicios medioambientales) amplía su capacidad para recoger y gestionar residuos de establecimientos de hostelería, restauración, construcción y otras industrias, hospitales y administraciones públicas, informa este miércoles en un comunicado.

Concentra así en una estructura la actividad y servicios que se venían haciendo a través de Gelabert, y amplía su capacidad operativa y su cartera de servicios para sectores diversos, que requieren soluciones adaptadas.

DAVID FERNÁNDEZ

El director general de Griñó Ecologic, David Fernández, ha destacado que "es una operación que combina crecimiento y proximidad" en Barcelona y en diferentes sectores, y que amplía las soluciones para los clientes.

La compañía es del Grupo Griñó, dedicado a gestión, tratamiento y valorización de residuos, que opera para el sector público y el privado en 5 áreas (energía, tratamiento de residuos, agua, suelos, servicios), con más de 1.500 profesionales, 52 instalaciones y más de 2 millones de toneladas de residuos gestionados al año.