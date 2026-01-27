La gripe en Catalunya continúa en descenso y por encima del nivel bajo de transmisión

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación, a 26 de septiembre de 2023, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gripe en Catalunya ha seguido en descenso durante la cuarta semana epidemiológica de año, del 19 al 25 de enero, continuando por encima del nivel bajo de transmisión.

La incidencia estimada es de 102 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infecciones a Catalunya (Sivic) recogidos por Europa Press.

Los últimos datos disponibles, correspondientes a la primera semana, muestran un predominio del subtipo A(H3N2) variante K (74,2%) por encima del A(H1N1pdm09) (25,8%).

CONJUNTO DE LAS IRA

La incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) ha sido de 540 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 43.807 casos de IRA por debajo de nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra el rinovirus como el más predominante (19,6% de las muestras), seguido de la gripe (19%) y del VRS (16,3%).

En la población pediátrica, la positividad de los multitests muestran el VRS como el más circulante (21,2% de las muestras), seguido de la gripe A (18,2%).

VRS Y COVID

La incidencia estimada del VRS ha registrado un leve ascenso, con 88 casos por cada 100.000 habitantes, lo que podría indicar que se está "cerca" de superar el pico epidémico, mientras el Sars-Cov2 se mantiene estable a niveles bajos de transmisión.

Los ingresos en camas convencionales registran también un descenso, siendo el 92% de ingresos por gripe de personas mayores de 60 años, y el 67% de casos por VRS en menores de 4 años.

COBERTURA VACUNAL

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 68% para los mayores de 80 años y del 54% para personas entre 70 y 79 años, mientras frente al Covid-19 es del 55% en mayores de 80 años y del 39% para las personas entre 70 y 79 años.

En niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura frente a la gripe es del 43; frente al VRS, es del 94,3% en los nacidos entre abril y septiembre y del 86,9% en los nacidos entre octubre y mayo, lo que representa una cobertura total del 91,8%.