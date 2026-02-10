La gripe en Catalunya sigue descendiendo y por encima del nivel bajo de transmisión

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación, a 26 de septiembre de 2023, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gripe en Catalunya ha seguido descendiendo durante la sexta semana epidemiológica del año, del 2 al 8 de febrero, situándose por encima del nivel bajo de transmisión, al igual que en la semana anterior.

La incidencia estimada es de 55 casos por cada 100.000 habitantes, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infecciones a Catalunya (Sivic) recogidos este martes por Europa Press.

La variante predominante según los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana 2, es el subtipo A(H3N2) variante K (95,7%), por encima del A(H1N1pdm09) (4,3%).

CONJUNTO DE LAS IRA

La incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 574 afectados por cada 100.000 habitantes, equivalente a 47.053 casos de IRA, por debajo del nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra el rinovirus como el más predominante (26,2% de las muestras), seguido del VRS (21,7%), del coronavirus humano (12,9%) y de la gripe (9,7%).

En la población pediátrica, la positividad de los multitests muestra el VRS como el más circulante (16,3% de las muestras), seguido de la gripe A (7,6%).

COVID Y VRS

La incidencia estimada del VRS ha registrado un "leve descenso", situándose a nivel de transmisión bajo, mientras el Sars-Cov2 se mantiene estable a niveles bajos de transmisión.

Los ingresos en camas convencionales han registrado también un descenso; esta semana el 86% de los ingresos por gripe --y todos los ingresos por Sars-Cov2-- han sido en mayores de 60 años, y el 51% de ingresos por VRS, en menores de 4 años.

INMUNIZACIÓN

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 68% para mayores de 80 años y del 54% para las personas entre 70 y 79 años, mientras frente al Covid-19 es del 55% para los mayores de 80 años y del 39% para persones entre 70 y 79 años.

En niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura frente a la gripe es del 43%; frente al VRS, es del 94,3% en los nacidos entre abril y septiembre, y del 86,9% en los nacidos entre octubre y mayo, con una cobertura total del 91,8%.