El grupo de expertos del Govern para la financiación se ha reunido al menos 38 veces y se mantendrá

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, junto a los miembros del grupo de expertos para el diseño del nuevo modelo de financiación singular de Catalunya, liderados por Martí Carnicer - GOVERN

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de expertos que puso en marcha el Govern en octubre de 2024 para la implementación y diseño de un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya se ha reunido, desde su creación y hasta finales del mes de enero de este año, en 38 ocasiones, y continuará todavía sus trabajos hasta la "plena implementación" del nuevo sistema.

Así consta en una respuesta parlamentaria de la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, a una pregunta de Junts sobre este grupo de expertos consultada por Europa Press.

A este grupo se le encargó el diseño de la arquitectura de este nuevo modelo y que estudiara la forma como Catalunya debe gestionar todos los tributos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), según lo acordado al inicio de la legislatura entre el PSC y ERC para investir al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El grupo de 7 expertos está encabezado por Martí Carnicer, estudioso de modelos fiscales federales y exsecretario general de Economía y Finanzas entre 2003 y 2010, y forman parte de él también Maite Vilalta, Vicent Soler, Àlex Esteller, Marta Espasa, Joan Ramon Rovira y Jesús Ruiz-Huerta.

Según consta en la respuesta parlamentaria, el grupo se constituyó el 29 de octubre de 2024, y desde entonces se reunió 4 veces más en 2024, y en 2025 2 veces en enero, 2 en febrero, 2 en marzo, 3 en abril, 3 en mayo, 3 en junio, 2 en julio, 5 en septiembre, 5 en octubre, 3 en noviembre y 1 en diciembre.

A inicios de este 2026, concretamente el 9 de enero, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda presentó una parte del modelo de financiación singular, con la propuesta de reforma --acordada con el Govern y con ERC-- de nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas.

Tras esta presentación, el grupo se ha reunido en dos ocasiones más: el 15 de enero y el 20 de enero.

CUATRO CARPETAS

El grupo de expertos seguirá en marcha, porque preveía que se mantuviera e hiciera sus trabajos hasta la plena implementación del nuevo sistema: "Su trabajo no se puede dar por finalizado y se sigue trabajando", afirma Romero.

De hecho, el Govern ha defendido estos meses que la reforma del modelo de financiación autonómica (que todavía debe aprobarse en el Congreso de los Diputados, cosa que no está garantizada) es una de las cuatro carpetas de este modelo singular, ya que de hecho esta reforma afecta solo a la financiación de las competencias homogéneas de las autonomías.

Faltará todavía avanzar en la financiación de las competencias no homogéneas, en el aumento de la capacidad normativa de Catalunya en materia tributaria y la gestión tributaria para que la hacienda catalana tenga "plena autonomía en la recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos que se generan en Catalunya", según consta en el acuerdo PSC-ERC.

MÁS ALLÁ DE 2026

Este acuerdo entre los socialistas y los republicanos para investir a Illa contemplaba que la recaudación del IRPF por parte de la ATC se ejecutaría "a lo largo de 2026", aunque en agosto del año pasado el Govern aplazó la recaudación del IRPF como mínimo hasta 2028 ante la falta de recursos humanos y técnicos de la ATC.

Cuando se creó el grupo de expertos y el programa para implementar y diseñar el modelo, la consellera Romero afirmó que el programa no marcaba plazos, pero afirmó que "los acuerdos tenían como fecha límite 2026".

CONCIERTO ECONÓMICO

El grupo de expertos, sin embargo, no ha analizado la posibilidad de un concierto económico, y la consellera Romero lo justifica por el hecho de que tenían el encargo de estudiar las propuestas en base a lo pactado entre ERC y el PSC, que detalla que el modelo propuesto debe prever una aportación a la solidaridad.

"El acuerdo prevé una aportación a la solidaridad, que debe ser explícita y reflejarse de forma transparente. Este Govern entiende el concierto económico como un modelo que no es solidario y por tanto, no ha sido objeto de estudio", argumenta Romero en su respuesta.

500 EUROS POR INFORME

En sus preguntas parlamentarias, Junts pide al Govern saber las retribuciones que han recibido los expertos y el presidente del grupo.

Romero explica que, según lo establecido en el acuerdo que creaba el grupo, perciben 500 euros "por las tareas desarrolladas en concepto de informe, tanto verbal como escrito, que se lleve a cabo en cada una de las reuniones", con un 20% extra en el caso del presidente (es decir, 600 euros por informe).

Sin embargo, especifica que la suma de los importes percibidos individualmente por los miembros "en ningún caso puede superar" el salario mínimo interprofesional (SMI) anualmente.