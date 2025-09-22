Grupo Griñó cierra 2024 con una facturación "récord" de 203 millones y un beneficio de 14 millones - GRUPO GRIÑÓ

Registra un Ebitda de 40,4 millones (un 10,25% más que en 2023)

LLEIDA, 22 (EUROPA PRESS)

La compañía especializada en servicios medioambientales, economía circular y energía renovable Grupo Griñó ha cerrado 2024 con una facturación "récord" de 202,8 millones de euros, un 8,89% más que en el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 14,2 millones, informa en un comunicado este lunes.

El grupo ha registrado un Ebitda de 40,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,25% respecto a 2023, y en los últimos dos años, ha invertido estratégicamente 35,7 millones de euros en nuevas tecnologías de generación de energía verde y otras capacidades de valorización de residuos.

El presidente de Grupo Griñó, Joan Griñó, ha destacado que 2024 "ha sido un año de consolidación y de proyección estratégica" en el que la compañía, textualmente, ha reforzado su solidez financiera y reafirmado su compromiso con la economía circular y la descarbonización.

Ha subrayado el papel e de la tecnología como motor de transformación afirmando que la misión de la empresa es "convertir residuos en recursos, generar energía limpia y ofrecer soluciones circulares capaces de responder a los grandes retos medioambientales".

En materia de innovación, Grupo Griñó ha destinado 35,7 millones de euros a inversiones en infraestructuras en los últimos dos años, que se han focalizado en ámbitos estratégicos del Grupo, como la producción de energía verde, la gestión y valorización eficiente de recursos y el desarrollo de soluciones tecnológicamente innovadoras.

DESARROLLO LOCAL

Grupo Griñó ha reforzado en 2024 su contribución al desarrollo social y territorial, destinando 39 millones de euros en impuestos, cotizaciones y contribuciones a nivel local, autonómico y estatal, "una aportación que refuerza el estado del bienestar y beneficia al conjunto de la sociedad".

Además, contribuyó con más de 112.000 euros para proyectos de sostenibilidad, desarrollo local y programas sin ánimo de lucro.