Grupo Ibersol abre su primer hotel en el extranjero en Viena (Austria)

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera española Grupo Ibersol ha abierto su primer hotel en el extranjero en Viena (Austria), según ha informado este miércoles en un comunicado.

Se trata del Hotel Ibercity Wien Schönbrunn, un establecimiento urbano de 4 estrellas ubicado junto al histórico Palacio de Schönbrunn, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Hasta el momento, la cadena operaba exclusivamente en España con 9 establecimientos (7 hoteles y 2 apartamentos) y este verano ha alcanzado cifras de ocupación superiores al 89%.

El director general del Grupo Ibersol, Claudio Javier Pérez, ha asegurado que la apertura del nuevo hotel "supone un paso muy importante" porque marca el inicio de su internacionalización.

Asimismo, también les acerca al objetivo de desestacionalizar el grupo con la incorporación de establecimientos urbanos: "Queremos llevar el modelo Ibersol a nuevos destinos urbanos, manteniendo nuestro compromiso con la calidad, el confort y la cercanía".