Grupo Ibersol gestionará 20 nuevos puntos de restauración en el Aeropuerto de Barcelona

Publicado: lunes, 9 febrero 2026 17:51
Ibersol Travel España, la división de restauración en ruta del Grupo Ibersol, pasará a gestionar 20 puntos de venta en el Aeropuerto de Barcelona, un 25% del total de los locales recién licitados por Aena, han confirmado fuentes de la compañía este lunes a Europa Press.

La cifra representa un 33,1% del volumen total por renta de licitación y un 40% del total de la superficie del concurso de restauración, con concesiones de licencia de explotación por una vigencia de entre 8 y 12 años, lo que consolida la apuesta estratégica de la compañía por los principales 'hubs' aeroportuarios de la Península Ibérica, explica la compañía.

Así, el grupo pasará a gestionar 11 establecimientos en la Terminal 1 y otros 9 espacios en la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona, a través de un relevo progresivo de los locales que comenzará a mediados de 2026.

"Las nuevas adjudicaciones suponen un hito muy importante para Grupo Ibersol y refuerzan la confianza de Aena en nuestra solvencia, experiencia y capacidad de ejecución", explican desde Grupo Ibersol, en una etapa en la que impulsará un modelo de restauración basado en la excelencia operativa y una oferta gastronómica de calidad y diversa, añade.

En total, la división de Travel del grupo gestiona más de 75 puntos de venta en España en los principales aeropuertos del país como Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, así como en las estaciones de AVE de Barcelona Sants, Girona y Lleida.

