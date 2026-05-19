El grupo iLERNA inaugura su nueva sede en Lleida e impulsa su modelo educativo 360º

Instalaciones de la nueva sede de iLERNA en Lleida - ILERNA

LLEIDA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo iLERNA ha inaugurado este martes su nueva sede corporativa en Lleida para impulsar su modelo educativo 360º, lo que responde a la expansión del grupo educativo, que ya cuenta con un total de 1.200 empleados, 210 en la nueva sede.

El nuevo edificio, con una inversión de 10,5 millones de euros, es una de las estructuras de madera laminada "más grandes de Catalunya" y un referente en sostenibilidad y eficiencia energética", informa la compañía en un comunicado.

El Grupo consolida así su crecimiento integrando soluciones que van desde el acceso a la FP hasta la formación universitaria online con la Universidad Isabel I y Educalive.

En el marco de la inauguración, el ceo de iLERNA, Jordi Giné, ha afirmado que esta nueva sede es el reflejo del camino recorrido y una apuesta clara por el futuro: "Crecemos manteniendo nuestro compromiso con el territorio, generando oportunidades e impulsando la educación como un auténtico ascensor social".

La directora general de iLERNA, Virginia Agelet, ha destacado la dimensión transformadora del proyecto: "Queremos seguir siendo un agente activo en la transformación educativa y social, y esta sede nos permite avanzar en esta dirección con más capacidad, más innovación y un entorno preparado para afrontar los próximos retos".

La nueva infraestructura, que ha sido proyectada por el arquitecto Xavier Mora, del estudio Studio Project, cuenta con 10.500 metros cuadrados, de los cuales 5.860 corresponden al edificio y párking subterráneo, y 4.600 a la zona exterior de párking y jardín.

El inmueble ha sido diseñado para minimizar el impacto ambiental y maximizar el bienestar de los equipos mediante un diseño que aprovecha la luz natural, espacios abiertos y la presencia de vegetación.

También incorpora tecnologías de vanguardia como un sistema de climatización por geotermia con 60 pozos, un parque fotovoltaico con capacidad de producción de 190 kWh y almacenamiento de hasta 200 kWh, e iluminación domótica de alta eficiencia.