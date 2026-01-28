El grupo de trabajo que hará seguimiento del Pacte Nacional de Salut Mental se reúne por primera vez

El grupo de trabajo que pilotará el seguimiento de las acciones enmarcadas dentro del Pacto Nacional de Salud Mental de Catalunya - GOVERN

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo que pilotará el seguimiento de las acciones enmarcadas dentro del Pacto Nacional de Salud Mental (PNSM) de Catalunya se ha reunido por primera vez este miércoles por la tarde, ha informado el Govern en un comunicado.

El grupo, que está formado por una decena de profesionales y expertos, se encargará de diseñar y desplegar el nuevo modelo de gobernanza para que las políticas públicas en materia de salud mental tengan en cuenta la diversidad y necesidades de todo el territorio, y se contempla como espacio de debate, interlocución y colaboración.

La directora del PNSM, Laia Arnal, ha subrayado que este grupo, que se reunirá de forma mensual y bimensual, "es un instrumento clave de gobernanza que refuerza una manera de trabajar más ágil, colaborativa y arraigada al territorio", y que cuenta con agentes, entidades y personas que sufren trastornos mentales, aportando conocimiento y experiencia para la transformación real de las políticas de salud mental hacia un modelo comunitario.