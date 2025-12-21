Un grupo de vecinos impide que una parroquia de Badalona (Barcelona) acoja a desalojados

Personas desalojadas del antiguo Instituto B9 de Badalona acampan debajo de la salida 210 de la C-31, en el barrio de Sant Roc de Badalona (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos se ha concentrado este domingo por la noche ante la parroquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) para impedir la acogida de una quincena de desalojados del Instituto B9, tal como han pactado entidades sociales.

La presencia de los vecinos, que han increpado a las entidades sociales, ha provocado momentos de tensión y, poco después de las 21 horas, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha desplazado al lugar para calmar los ánimos y proponerles que los desalojados pasen la noche en la parroquia y comprometerse a negociar con la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat.

Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundació Llegat Roca i Pi han acordado este domingo que acogerán durante un mes a 15 personas con especial vulnerabilidad, desalojadas del Instituto B9 y que seguían durmiendo al raso: podrán cenar, dormir y almorzar de 20 horas de la tarde a 8 horas de la mañana.