Los grupos Oques Grasses y Zoo, grandes triunfadores de los Premis Enderrock 2022

Entrega los premios de honor a Falsterbo y la Companyia Elèctrica Dharma

GIRONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo catalán Oques Grasses y la banda valenciana Zoo han sido los grandes triunfadores de los Premis Enderrock 2022 - XXIV Premis de la Música Catalana, con tres galardones cada uno, otorgados tanto por el público como por la crítica, en la gala celebrada este jueves en el Auditori de Girona.

Oques Grasses ha recibido los premios a mejor disco de pop-rock y mejor canción de pop-rock, en la categoría de votación popular, y también ha sido reconocido con el Premi Enderrock a mejor disco de pop-rock por 'A tope amb la vida' por la crítica.

Por su parte, Zoo ha sido considerada tanto por la crítica como por el público como mejor artista del año, y por votación popular han recibido también el galardón a mejor disco de música urbana por 'Llepolies'.

Maria Arnal i Marcel Bagés y Sara Roy han conseguido dos galardones en los Premis Enderrock: Maria Arnal i Marcel Bagés han recogido el doble premio a mejor disco de folk por 'Clamor', tanto por parte del público como de la crítica, y Sara Roy ha ganado los galardones por votación popular a mejor artista revelación y mejor canción de autor por 'Tot és més fàcil'.

En la quincena de galardones por votación popular desvelados a lo largo de la gala, Nil Moliner ha recibido el premio a mejor artista en lengua no catalana; Miki Núñez el de mejor directo; Joan Dausà el de mejor disco de canción de autor por 'Ho tenim tot', y el galardón a mejor videoclip ha sido para 'L'Eva i la Jana' de Ginestà.

En la categoría de folk, El Pony Pisador ha merecido el premio a mejor canción por 'La noble vila de Su', mientras que el mejor disco de jazz ha recaído en 'Como la piel', de Rita Payés y Elisabeth Roma; el de clásica para '#blanc' de Laura Andrés, y de público familiar para El Pot Petit por 'Les aventures del lleó vergonyós'.

PREMIOS DE HONOR

El Premi Enderrock d'Honor ha sido para el grupo Falsterbo, coincidiendo con el 50 aniversario de 'Paf, el drac màgic' y su última gira, y el Premi a la Trajectòria en la Companyia Elèctrica Dharma por sus 50 años de carrera.

En la gala, también se ha entregado el XVIII Premi Joan Trayter al productor Jordi Matas por haber sido el principal introductor del pop metafísico, y el Premi Enderrock Estrella a la red de Cases de la Música.

El resto de premios de la crítica han reconocido a Caïm Riba como mejor disco de folk por 'Llunes de Plutó'; Extraño Weys como mejor disco de música urbana por 'Rodrigo Laviña y su Combo', y Maria Hein como mejor disco revelación por 'Continent i contingut'.

La crítica también ha premiado a Joana Serrat como mejor disco en lengua no catalana por 'Hardcore from the Heart"; Jordi Rossy con Jeff Ballard y Robert Landfermann como mejor disco de jazz por 'Puerta' y Ramon Humet como mejor disco de clásica por 'Llum', a los que se suma el Premi Xesco Boix a mejor disco para público familiar para The Tyets con 'Animalari urbà'.

La gala, dedicada a la memoria del fotógrafo y fundador de 'Enderrock' Xavier Mercadé, ha marcado el retorno a la normalidad musical en medio de los mensajes del sector cultural por la paz y contra la guerra por la invasión rusa en Ucrania.