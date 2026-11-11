Grupos de personas rompen aparadores, queman contenedores y lanzan pirotecnia a Mossos

Manifestantes en el centro de Barcelona
Manifestantes en el centro de Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 20:04
Seguir en

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupos de personas han roto escaparates en establecimientos del paseo de Gràcia de Barcelona, han quemado contenedores y han lanzado pirotecnia contra los Mossos d'Esquadra este miércoles por la tarde tras finalizar las manifestaciones convocadas por la huelga general.

Según han informado los Mossos en un comunicado, previamente a los incidentes registrados en la arteria comercial de Barcelona, "ha habido lanzamientos reiterados con pirotecnia en la línea policial".

La policía catalana informará del balance de los daños.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado