Grupos de personas rompen aparadores, queman contenedores y lanzan pirotecnia a Mossos

Manifestantes en el centro de Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupos de personas han roto escaparates en establecimientos del paseo de Gràcia de Barcelona, han quemado contenedores y han lanzado pirotecnia contra los Mossos d'Esquadra este miércoles por la tarde tras finalizar las manifestaciones convocadas por la huelga general.

Según han informado los Mossos en un comunicado, previamente a los incidentes registrados en la arteria comercial de Barcelona, "ha habido lanzamientos reiterados con pirotecnia en la línea policial".

La policía catalana informará del balance de los daños.