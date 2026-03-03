GSMA reivindica el papel de las telecomunicaciones en el futuro del transporte aéreo

Interior del 'Aviation of the Future' del MWC 2026 - EUROPA PRESS

Stinton apuesta por la inteligencia en red ante el creciente aumento de pasajeros

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El Connected Aviation Lead de GSMA Fusion, Barney Stinton, ha reivindicado el papel "vital y vertebrador" que tendrán las telecomunicaciones para absorber el crecimiento previsto en el sector del transporte aéreo en los próximos años.

Así lo ha expresado este martes en una visita para la prensa en el 'Airport of the Future', una nueva propuesta estrenada este Mobile World Congress (MWC), que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, situada fuera del recinto ferial por la falta de espacio.

"El 99% de los aeropuertos del mundo no puede crecer geográficamente por limitaciones de espacio, por lo que la solución para gestionar el flujo de pasajeros reside en la inteligencia de red", ha destacado Stinton.

En este sentido, ha señalado que el uso de APIs y redes 5G permitirá optimizar las operaciones dentro del sector de la aviación, reducir los retrasos y agilizar actividades dentro de los aeropuertos para estrechar tiempos de espera.

LA AVIACIÓN DEL FUTURO

Siguiendo el nombre de esta nueva propuesta, GSMA ha querido invitar a algunas de las compañías que trabajan para hacer realidad los aeropuertos del futuro, con soluciones que tarde o temprano verán la luz para mejorar la experiencia de los usuarios, aerolíneas y trabajadores dentro y fuera de los aviones.

Uno de los grandes nombres presentes es el de Airbus, que exhibe un área inmersiva e interactiva centrada en la transformación de la aviación mediante la conectividad 5G y el análisis de datos, con aeronaves con conectividad y facilidades para la tripulación para controlar el flujo de pasajeros y sus preferencias alimentarias.

Otro de los protagonistas es Outsight, que presenta una solución de monitoreo espacial 3D que gestiona con precisión riesgos que van desde el acceso no autorizado hasta la aglomeración, tanto en interiores como en exteriores, y que ya se utilizan en una cuarentena de aeropuertos en el mundo.

FACILIDADES PARA LOS PASAJEROS

Con el foco en la mejora de la experiencia de los viajes, la compañía de Shanghái AgiBot ha trasladado al MWC algunos de sus robots, de momento de prueba, con funcionalidades para guiar a los pasajeros dentro del aeropuerto o facilitar el 'check-in' e incluso para entretenerlos con sus bailes mientras esperan a poder embarcar.

Por su parte, Vueling ha expuesto Eli, una nueva herramienta basada en inteligencia artificial (IA) generativa que permitirá a los usuarios planificar y reservar su viaje mediante reconocimiento por voz y siguiendo sus preferencias, como número de acompañantes, tipo de destino o presupuesto para sus escapadas.

EQUIPAJE Y MASCOTAS

Aena también está presente en el 'Airport of the Future', con un espacio en el que los visitantes pueden descubrir algunas de las facilidades que los aeropuertos del futuro tendrán en materia de control de equipajes, con la solución BagID, que permite un seguimiento de las maletas entre aeropuertos.

También da a conocer sus Aena Pets, un servicio para pasajeros con mascotas que creando perfiles digitales de los animales para descargar y validar la información necesaria para que viajen y que muestra áreas de preferencia para mascotas para rebajar su estrés en estas infraestructuras.

CONTROL POLICIAL

Del lado de la seguridad, los Mossos d'Esquadra han presentado una solución tecnológica para proteger a los aeropuertos ante el riesgo de vuelos de drones no autorizados, el sistema Kuppel.

Este sistema ofrece una respuesta basada en la detección y la neutralización cuando un dron pueda interferir de manera ilegal en un aeropuerto, aunque se trata de una herramienta que según los agentes también se puede usar "en los alrededores de la Sagrada Familia o en los del Spotify Camp Nou".